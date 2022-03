Türk dünyasının ortak coşkusu: Nevruz

Türk coğrafyasının ortak bayramı olan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen nevruz, Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada her yıl büyük coşkuyla kutlanıyor.



Toplumsal birliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle yaşatılan ve her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'nda, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlara geniş bir coğrafyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Coşkulu kutlamaların yapıldığı Iğdır'a gelen Azerbaycan Bakü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sona Çerkez, nevruzun geçmişten bugüne en önemli miraslardan biri olduğunu söyledi.



Nevruz kutlamalarının tüm Türkler için önemli olduğunu vurgulayan Çerkez, "Nevruz, Türkler için milli bir halk bayramıdır. Mart ayında 4 hafta boyunca kutlanmaya başlanır, her çarşamba ayrı bir kutlama etkinliği yapılır. Benim için yenilik, sevgi, sevinç, insanların birbirine bağlılığını ifade ediyor" dedi.



Bayramın çeşitli aşamalar halinde kutlandığını ve halk arasında coşkuyla karşılandığını anlatan Çerkez, "Nevruzda önce büyükler ziyaret edilir, küçükler sevindirilir, herkese bayramlıklar alınır. Semeniler (Toprak konulan kaplara ekilen bitkilere verilen isim) yeşertilir. Bugünkü nevruzun bir önemi de 2 yıldır Karabağ'da nevruz ateşinin yakılmasıdır. Hepimizin yüzü nevruzda daha çok gülüyor" diye konuştu.



Kazakistanlı Elmira Şenduran da ülkesinde nevruzun ulusun ulu günü ve yılın ilk günü olarak kabul gördüğünü belirterek şunları aktardı:



"Tabiatın yeni uyanışı, yani bizim yeni yılımız olarak kabul ediliyor. Nevruzda dualar edilir, sofralar kurulur, ak sakallılar, nineler ziyaret edilir. Bu nevruzda tüm dünyaya savaşsız bir yaşam diliyorum. Türk dünyasının birliğinin artması temennisinde bulunuyorum."



"YENİ YILA İYİLİKLERLE, YENİLİKLERLE GİRİYORUZ"



Kırgızistan'dan gelen Anar Beykova ise Nevruz Bayramı'nı haftalar öncesinden çok büyük hazırlıklar yaparak beklediklerini dile getirerek, "Nevruz bizim için baharın gelişi, yeniliklere girmektir. Bu bayramı herkes çok bekler ve tüm hazırlıklar bu bayram için yapılır. Burada semeni derler, biz sumulu yeşertiriz. Bu bayram yaklaşınca heyecanla bayrama girmeyi bekleriz çünkü yeni yıla iyiliklerle, yeniliklerle giriyoruz ve beklentilerimiz hep iyi ve güzel şeylerdir" ifadelerini kullandı.



"TÜRK DÜNYASININ YEGANE ORTAK BAYRAMIDIR"



Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, "Nevruz, insanların kötülükten, kinden, düşmanlıktan uzak şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamalar yapmalarına vesile oluyor. Mesela nevruzda kötü söz söylenmez, küs kalınmaz, düşmanlıklar sona erdirilir. Bu faktör çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.



Acar, nevruzun önemine vurgu yaparak, "Nevruz, Türk dünyasının yegane ortak bayramıdır. Bütün Türk dünyasında örfte, adette ortak kültürümüzdür" dedi.