Türk edebiyatının "Mona Roza"sı Muazzez Akkaya Giray vefat etti

Muazzez Akkaya Giray, Ankara Mülkiye Mektebi'nde Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile beraber okudu.

Bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında İstanbul 'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

MUAZZEZ AKKAYA GİRAY KİMDİR?



Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi.



Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu.



Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.