"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya kimdir? (Urfi Çetinkaya hakkında bilinenler)

Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi.



Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla tekrar yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi.



66 yaşındaki Urfi Çetinkaya ilk olarak 1989'da tutuklanmıştı ardından pek çok kez cezaevine girdi. 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya en son 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Bir polis operasyon sırasında kaçarken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyordu.