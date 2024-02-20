''Türk Escobar'' Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı

Urfi Çetinkaya, 2000 yılında ise ''Matador'' adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu ancak 2003'te tahliye edildi.



''Son Tango'' adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık nedenleriyle cezaevinden tahliye edildi.



Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.



''Uyuşturucu ticareti'' suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya geçen sene İstanbul Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.

Çetinkaya'nın yeri, saklandığı villaya her gün giden fizyoterapist sayesinde tespit edilmişti.