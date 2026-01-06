Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu
06.01.2026 09:20
Son Güncelleme: 06.01.2026 09:31
NTV - Haber Merkezi
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.
Açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğünden geldi.
Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli "Happy Aras" gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde gemiden ayrıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğünün kurtarma çalışmalarından paylaştığı bir fotoğraf
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.