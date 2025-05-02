Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk halk müziğinin güçlü sesi, sazın ve sözün ustası Yavuz Top’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Anadolu’nun ezgilerini kuşaktan kuşağa aktaran, kültürümüzü sahnelerde yaşatan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. 2004 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’ndan emekli olan sanatçımız hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır." denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 'da bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve yaşamını yitiren Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Top için taziye mesajı yayımladı.

Sebahat Akkiraz, yarın saat 11.00'de Yavuz Top için Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde program düzenleneceğini ve sanatçının Kartal Cemevindeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceğini duyurdu.

YAVUZ TOP KİMDİR?

Top, 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu.

7 yaşından beri bağlama çalan Top, 1967'de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı ve "Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" olarak, hiçbir staj ve kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılmaya başladı.

Halk müziğinin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için birçok çalışmaya imza atan Top, 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak 1980'e kadar görev yaptı.

Halk müziği tarihinde ilk kez "çok sesli halk müziği" denemeleri yaparak, televizyon ve radyolarda yayımlanmasını sağlayan Yavuz Top, 7 kişisel, "Muhabbet Grubu" diye bilinen arkadaşlarıyla da 7 albüm çıkardı.

Sanatçı, yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Bestelediği film müzikleri ile çeşitli ödüller alan Yavuz Top, 300'e yakın halk türküsü derleyerek halk müziği repertuvarına kazandırdı.