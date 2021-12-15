Türk Hava Kurumu kayyum heyetine yeni isim

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı'nın istifası kabul edildi. Mahkeme, Aşçı'dan boşalan yere  Ali Yüksel'in getirilmesine karar verdi. Yeni heyet toplanarak aralarından başkan seçecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 14:28 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 14:29

Türk Hava Kurumu kayyum heyetine yeni isim

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THK Başkanı Aşçı, istifasını istedi

THK Başkanı Aşçı, istifasını istedi

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) kayyum heyetinde Cenap Aşçı'dan boşalan yere Ali Yüksel'in getirilmesine hükmetti.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar veren mahkeme, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel'in THK kayyum heyetinde yer almasına hükmetti.

Yüksel'in mahkeme huzurunda yemin ederek göreve başlayacağı öğrenildi.

Yüksel'in göreve başlamasıyla kayyum heyeti toplanarak aralarında bir başkan seçecek.

THK Başkanlığına 2019'da kayyum olarak atanan heyette yer alan Cenap Aşçı, bir süre önce Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesi vermişti.

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