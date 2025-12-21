Türk Hava Kuvvetleri uçaklarından Karadeniz'de eğitim uçuşu

21.12.2025 16:38

Türk Hava Kuvvetleri uçaklarından Karadeniz'de eğitim uçuşu
Resmi Kurum

NTV - Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'deki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

 

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

 

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

 

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

