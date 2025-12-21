Türk Hava Kuvvetleri uçaklarından Karadeniz'de eğitim uçuşu
21.12.2025 16:38
Resmi Kurum
NTV - Haber Merkezi
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.