Türk hava sahasında acı olay: Uçak Samsun’a acil iniş yaptı

İtalya’nın Milano kentinden Irak’ın Duhok kentine giden uçak, dün saat 23.00 sıralarında Türkiye semalarındayken yolculardan Sri Lanka vatandaşı K.F. rahatsızlandı.



Erkek yolcu K.F., bir süre sonra yaşamını yitirdi.



Bunun üzerine pilot, en yakın havalimanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı’nda kule ile irtibata geçti.