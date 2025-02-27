Türk hava sahasında acı olay: Uçak Samsun’a acil iniş yaptı
İtalya’nın Milano kentinden Irak’ın Duhok kentine giden uçaktaki yolculardan biri fenalaşarak yaşamını yitirdi. Uçak, Samsun’a acil iniş yaptı. K.F. isimli Sri Lankalı yolcunun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
İtalya’nın Milano kentinden Irak’ın Duhok kentine giden uçak, dün saat 23.00 sıralarında Türkiye semalarındayken yolculardan Sri Lanka vatandaşı K.F. rahatsızlandı.
Erkek yolcu K.F., bir süre sonra yaşamını yitirdi.
Bunun üzerine pilot, en yakın havalimanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı’nda kule ile irtibata geçti.
Samsun Çarşamba Havalimanı
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