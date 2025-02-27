Türk hava sahasında acı olay: Uçak Samsun’a acil iniş yaptı

İtalya’nın Milano kentinden Irak’ın Duhok kentine giden uçaktaki yolculardan biri fenalaşarak yaşamını yitirdi. Uçak, Samsun’a acil iniş yaptı. K.F. isimli Sri Lankalı yolcunun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Türk hava sahasında acı olay: Uçak Samsun’a acil iniş yaptı

İtalya’nın Milano kentinden Irak’ın Duhok kentine giden , dün saat 23.00 sıralarında semalarındayken yolculardan Sri Lanka vatandaşı K.F. rahatsızlandı.

Erkek yolcu K.F., bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine pilot, en yakın havalimanı olan Çarşamba Havalimanı’nda kule ile irtibata geçti.

Türk hava sahasında acı olay: Uçak Samsun’a acil iniş yaptı - 1 Samsun Çarşamba Havalimanı

, havalimanına acil iniş yaptı.

K.F.’nin cenazesi, kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öne Çıkan Video

Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...