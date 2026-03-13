Türk hava sahasında imha edilen İran füzeleri: 3 füze de İran'dan fırlatıldı, hedef Türk topraklarıydı

İran'dan atılan balistik füze, 13 Mart 20026 tarihinde, Türkiye üzerinde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bilgi verdi.

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğinin bildirildiği açıklamada “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.” denildi.

İRAN KABUL ETMEDİ AMA ÜÇ FÜZE DE İRAN'DAN ATEŞLENDİ



Edinilen bilgiye göre, her üç füze de İran’dan ateşlendi. Bunların tek kişinin kullanabileceği omuzdan atılan silahlar değil, balistik füzeler.



Füzeler eğer devre dışı bırakılmasaydı hedefinin Türk toprakları olduğu, Türkiye'nin savaşın içine girmemek için elinden gelen ihtiyatı gösterdiği, ancak bunun da bir sınırı olduğunu belirtildi.

NATO'DAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

NATO'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

NATO Sözcüsü, bugün Türkiye'ye yönelik İran'ın balistik füzesinin başarıyla engellendiğini dile getirip "NATO teyakkuzda ve tüm müttefiklerimizin savunmasında kararlı duruşunu sürdürüyor." dedi.