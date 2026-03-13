Türk hava sahasında imha edilen İran füzeleri: 3 füze de İran'dan fırlatıldı, hedef Türk topraklarıydı
13.03.2026 13:00
Son Güncelleme: 13.03.2026 23:01
İran'dan ateşlenen bir füze havada imha edilmiş, parçaları Hatay civarına düşmüştü.
İran'dan fırlatılan bir balistik füze daha Türkiye üzerinde imha edildi. İran füzelerin kendileri tarafından ateşlenmediğini ileri sürüyor ancak Türkiye, İran füzeleri olduğu konusunda yeterli delillere sahip. Edinilen bilgilere göre her üç füze de İran'dan ateşlendi hedef ise Türk topraklarıydı.
İran'dan atılan balistik füze, 13 Mart 20026 tarihinde, Türkiye üzerinde imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bilgi verdi.
İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğinin bildirildiği açıklamada “Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.” denildi.
İRAN KABUL ETMEDİ AMA ÜÇ FÜZE DE İRAN'DAN ATEŞLENDİ
Edinilen bilgiye göre, her üç füze de İran’dan ateşlendi. Bunların tek kişinin kullanabileceği omuzdan atılan silahlar değil, balistik füzeler.
Füzeler eğer devre dışı bırakılmasaydı hedefinin Türk toprakları olduğu, Türkiye'nin savaşın içine girmemek için elinden gelen ihtiyatı gösterdiği, ancak bunun da bir sınırı olduğunu belirtildi.
NATO'DAN DA AÇIKLAMA YAPILDI
NATO'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.
NATO Sözcüsü, bugün Türkiye'ye yönelik İran'ın balistik füzesinin başarıyla engellendiğini dile getirip "NATO teyakkuzda ve tüm müttefiklerimizin savunmasında kararlı duruşunu sürdürüyor." dedi.
HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.
4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.
Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.
İRAN FÜZELERİNE KARŞI MALATYA'YA PATRIOT KONUŞLANDIRILACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını bildirmişti.