Türk hava savunmasına Mamba desteği
30.06.2026 12:05
SAMP-T Hava Savunma Sistemi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için Mamba olarak da bilinen SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Reuters'a konuştu.
Bakan Güler, “Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriliyor.” açıklamasında bulundu.
Güler, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) de NATO'dan çekilme gibi bir yaklaşımı olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanı ABD'nin, Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazla çaba göstermesini istediğini ifade etti.
SAMP-T (MAMBA) ÖZELLİKLERİ
SAMP-T, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen kara konuşlu hava ve füze savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem; savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve bazı balistik füze tehditlerine karşı kullanılabiliyor.
SAMP/T, 360 derecelik kapsama alanı sunan dikey fırlatma sistemi sayesinde her yönden gelen tehditlere aynı anda yanıt verebiliyor. Sistem, NATO ağ merkezli harp doktrinlerine tam uyumlu çalışıyor.
Sistemin, özellikle yüksek hızdaki hedeflere karşı son aşamada manevra kabiliyetini artıran "PIF-PAF" (Pilotage en Force - Pilotage Athmosperique) adı verilen bir itki kontrol sistemine sahip olması da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Polonya'daki bir tatbikatta yer alan SAMP-T bataryası.
PATRIOT BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR
Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.
1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.
Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip kurulabiliyor. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip. Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.
NATO'DA GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR
Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı, bölgesel gerilimler nedeniyle uzun süredir NATO gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda geçmiş yıllarda da müttefik ülkeler tarafından Türkiye’ye hava savunma unsurları konuşlandırılmıştı. Konunun 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde de konuşulması bekleniyor.