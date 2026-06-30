Türk hava savunmasına Mamba desteği

Milli Savunma Bakanı Güler, Reuters'a konuştu.

Bakan Güler, “Türkiye 'nin hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriliyor.” açıklamasında bulundu.

Güler, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) de NATO 'dan çekilme gibi bir yaklaşımı olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanı ABD'nin, Avrupa ve Kanada'nın Avrupa güvenliği konusunda daha fazla çaba göstermesini istediğini ifade etti.

SAMP-T (MAMBA) ÖZELLİKLERİ

SAMP-T, Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen kara konuşlu hava ve füze savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem; savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve bazı balistik füze tehditlerine karşı kullanılabiliyor.

SAMP/T, 360 derecelik kapsama alanı sunan dikey fırlatma sistemi sayesinde her yönden gelen tehditlere aynı anda yanıt verebiliyor. Sistem, NATO ağ merkezli harp doktrinlerine tam uyumlu çalışıyor.

Sistemin, özellikle yüksek hızdaki hedeflere karşı son aşamada manevra kabiliyetini artıran "PIF-PAF" (Pilotage en Force - Pilotage Athmosperique) adı verilen bir itki kontrol sistemine sahip olması da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.