Türk Hava Yolları, Pegasus ile SunExpress’ten Lübnan ve İran kararı: Sadece gündüz uçuş yapılacak

İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılar ve İran2la yaşanan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor.
Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için tarife değişikliğine gitti.
Olası hava saldırıları nedeniyle Türk Hava Yolları ve Pegasus iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı.
Daha önce 5 Ağustos’a kadar Lübnan seferlerini askıya alan SunExpress bu tarihi 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzattı.
DIŞİŞLERİ TÜRK VATANDAŞLARINI UYARDI
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’daki güvenlik durumumun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları ve hali hazırda Lübnan’da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.” denilmişti.
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