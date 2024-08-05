Türk Hava Yolları, Pegasus ile SunExpress’ten Lübnan ve İran kararı: Sadece gündüz uçuş yapılacak

İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılar ve İran2la yaşanan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor.



Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için tarife değişikliğine gitti.



Olası hava saldırıları nedeniyle Türk Hava Yolları ve Pegasus iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı.



Daha önce 5 Ağustos’a kadar Lübnan seferlerini askıya alan SunExpress bu tarihi 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzattı.