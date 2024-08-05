Türk Hava Yolları, Pegasus ile SunExpress’ten Lübnan ve İran kararı: Sadece gündüz uçuş yapılacak

Ortadoğu’da gerilim sürüyor. İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılar ve İran ile yükselen tansiyon, havayolu şirketlerini tedbirler almaya yöneltti. SunExpress, Lübnan seferlerini 12 Ağustos’a kadar askıya aldı. Türk Hava Yolları ile Pegasus ise İran ve Lübnan’a yalnızca gündüz uçuşları gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, Pegasus ile SunExpress’ten Lübnan ve İran kararı: Sadece gündüz uçuş yapılacak

İsrail’in Lübnan’a yaptığı saldırılar ve İran2la yaşanan gerilim nedeniyle bu ülkelere yapılan uçuşlarda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor.

Oluşan güvenlik sorunları nedeniyle havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için tarife değişikliğine gitti.

Olası hava saldırıları nedeniyle ve iki ülkeye sadece gündüz uçuş yapma kararı aldı.

Daha önce 5 Ağustos’a kadar Lübnan seferlerini askıya alan SunExpress bu tarihi 12 Ağustos Pazartesi gününe kadar uzattı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

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DIŞİŞLERİ TÜRK VATANDAŞLARINI UYARDI

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’daki güvenlik durumumun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali nedeniyle, vatandaşlardan elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları ve hali hazırda Lübnan’da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.” denilmişti.

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