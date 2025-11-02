Türk Hava Yolları Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Reha Muhtar'ın kara listeye alındığını açıkladı.

Sosyal medyada yayılan videoda, Reha Muhtar’ın elinde telefonu varken X-ray cihazından geçmek istediği, görevlilerin uyarısı üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandığı görüldü.



Görüntülerde Muhtar’ın, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” ifadeleri kullandığı duyulmuştu.



GÖRÜNTÜLER SONRASI KARA LİSTEYE EKLENDİ



Görüntüler bir anda sosyal medyaya damga vururken konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Reha Muhtar'ı kara listeye eklendiğini açıklayan Üstün şu ifadeleri kullandı:



Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.