Türk Hava Yolları seferlerine kar engeli

İstanbul'da yoğun kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları seferlerine kar engeli

İstanbul'da etkili olan nedeniyle (), yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen seferler ile ilgili havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Uçuşu iptal edilen yolculara ilave haklar tanındığını açıklayan THY, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin web sitesi, WhatsApp veya TK Asistan ile sorgulanabileceğini bildirdi.

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