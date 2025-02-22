Türk Hava Yolları seferlerine kar engeli
İstanbul'da yoğun kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İptal edilen seferler ile ilgili havayolu şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.
Uçuşu iptal edilen yolculara ilave haklar tanındığını açıklayan THY, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin web sitesi, WhatsApp veya TK Asistan ile sorgulanabileceğini bildirdi.
Değerli Yolcularımız,— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 22, 2025
İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda, uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanımlanmıştır.
Uçuşlarınızla ilgili… pic.twitter.com/k8gOGNgfGN
Değerli Yolcularımız,— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) February 22, 2025
İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda, uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanımlanmıştır.
Uçuşlarınızla ilgili… pic.twitter.com/k8gOGNgfGN
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