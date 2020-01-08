Türk Hava Yolları (THY) Irak ve İran’a yaptığı tarifeli seferleri durdurdu

THY, İran ile ABD arasındaki kriz nedeniyle iki ülkedeki uçuşlarını durdurma kararı aldı.

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THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

IRAK-İRAN İPTAL SEFERLER

 
08 Ocak'ta iptal edilen seferler;

 
TK 878 -TK 874- TK 875-TK872

İstanbul - Tahran- İstanbul

TK898-Tk899 Sabiha Gökçen Tahran Sabiha Gokçen

TK888-TK889 İstanbul Mashad İstanbul

TK884-TK885 İstanbul Shiraz İstanbul

TK804 İstanbul Erbil

TK802 İstanbul Bağdat

TK806 İstanbul Süleymaniye

09 Ocak'ta iptal edilen seferler;

TK805 Erbil İstanbul

TK803 Bağdat İstanbul

TK807 İstanbul Süleymaniye

TK798-799 İstanbul Basra İstanbul

TK314-315 İstanbul Erbil İstanbul

TK306-TK307 İstanbul Bağdat İstanbul

TK870 -871 -879 İstanbul Tahran İstanbul

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