Türk Hava Yolları (THY) Irak ve İran’a yaptığı tarifeli seferleri durdurdu

THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.



Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.



THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.



IRAK-İRAN İPTAL SEFERLER





08 Ocak'ta iptal edilen seferler;





TK 878 -TK 874- TK 875-TK872



İstanbul - Tahran- İstanbul



TK898-Tk899 Sabiha Gökçen Tahran Sabiha Gokçen



TK888-TK889 İstanbul Mashad İstanbul



TK884-TK885 İstanbul Shiraz İstanbul



TK804 İstanbul Erbil



TK802 İstanbul Bağdat



TK806 İstanbul Süleymaniye



09 Ocak'ta iptal edilen seferler;

TK805 Erbil İstanbul



TK803 Bağdat İstanbul



TK807 İstanbul Süleymaniye



TK798-799 İstanbul Basra İstanbul



TK314-315 İstanbul Erbil İstanbul



TK306-TK307 İstanbul Bağdat İstanbul



TK870 -871 -879 İstanbul Tahran İstanbul