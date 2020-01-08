Türk Hava Yolları (THY) Irak ve İran’a yaptığı tarifeli seferleri durdurdu

THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.
Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.
THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.
IRAK-İRAN İPTAL SEFERLER
08 Ocak'ta iptal edilen seferler;
TK 878 -TK 874- TK 875-TK872
İstanbul - Tahran- İstanbul
TK898-Tk899 Sabiha Gökçen Tahran Sabiha Gokçen
TK888-TK889 İstanbul Mashad İstanbul
TK884-TK885 İstanbul Shiraz İstanbul
TK804 İstanbul Erbil
TK802 İstanbul Bağdat
TK806 İstanbul Süleymaniye
09 Ocak'ta iptal edilen seferler;
TK805 Erbil İstanbul
TK803 Bağdat İstanbul
TK807 İstanbul Süleymaniye
TK798-799 İstanbul Basra İstanbul
TK314-315 İstanbul Erbil İstanbul
TK306-TK307 İstanbul Bağdat İstanbul
TK870 -871 -879 İstanbul Tahran İstanbul