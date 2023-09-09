Türk Hava Yolları’ndan Fas uçuşları için ücretsiz değişiklik hakkı

Fas’ın Marakeş kenti 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.



Depremde can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor.



Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle rezervasyon değişikliği yapmak isteyen yolculara bu hakkın ücretsiz tanınacağını açıkladı.



Ücretsiz değişim hakkı, Marakeş ve Kasablanka seferlerini kapsıyor.



Konuyla ilgili olarak THY’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Değerli Yolcularımız, Fas’ta meydana gelen deprem nedeniyle, 08 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 09 Eylül 2023 - 23 Eylül 2023 (dâhil) arasındaki Marakeş ve Kasablanka seferlerine kayıtlı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet yolcularımızın, 23 Eylül 2023 (dâhil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri kapsamında hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 30 Ekim 2023 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.”