Türk Hava Yolları’nın Şam seferleri başlıyor

Türk Hava Yolları, Suriye’nin başkenti Şam’a seferleri başlıyor.



23 Ocak’ta başlayacak uçuşlar, haftada üç frekans olacak şekilde planlandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “THY’nin Şam seferleriyle Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır.” dedi.



Bakan Uraloğlu, THY’nin Afrika ve Asya’da yeni uçuş noktaları üzerinde çalıştığını da söyledi.



Antalya’daki Belek Turizm Merkezi’nde bulunan bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Bakan Uraloğlu, “Taşıyıcılarımızın özellikle Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği gibi önemli pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir.” dedi.



HAVADA YOLCU TRAFİĞİ ARTTI



Havacılık sektöründe hem yolcuların hem de havayolu taşımacılarının haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle yeni dönem başlattıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:



“Uçak içerisinde taşkınlık yapıp kabin çalışanlarımıza zorluk çıkaranları, hatta hava araçlarına lazer tutulduğunu gördük.



Uçakta tütün ürünlerinin kullanılmasından havalimanlarında güvenlik taramasına direnç gösterenlere, hava araçlarına lazer tutulmasından haberleşme sistemlerine müdahale edenlere kadar havacılıkta güvenliği tehlikeye atan davranışlar için sert cezalar getirdik.



2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2024'te iç hatlarda 95 milyon 293 bin, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin yolcuya hizmet vererek, direkt transit yolcularla 230 milyonun üstüne çıkardık. Bunda THY'nin büyük katkısı vardır."



Toplam yolcu trafiğinin geçen yıl 2023'e göre yüzde 7,5 arttığını söyleyen Uraloğlu, uçak trafiğinde de yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581 rakamına ulaştıklarını bildirdi.