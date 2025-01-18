Türk Hava Yolları’nın Şam seferleri başlıyor
Türk Hava Yolları, Suriye’nin başkenti Şam’a uçak seferlerine yıllar sonra yeniden başlıyor. İlk uçuş 23 Ocak’ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak seferlerinin başlamasının Suriye’deki geçiş sürecine ilişkin önemli bir eşik olacağını anlattı.
Türk Hava Yolları, Suriye’nin başkenti Şam’a seferleri başlıyor.
23 Ocak’ta başlayacak uçuşlar, haftada üç frekans olacak şekilde planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “THY’nin Şam seferleriyle Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır.” dedi.
Bakan Uraloğlu, THY’nin Afrika ve Asya’da yeni uçuş noktaları üzerinde çalıştığını da söyledi.
Antalya’daki Belek Turizm Merkezi’nde bulunan bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Bakan Uraloğlu, “Taşıyıcılarımızın özellikle Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği gibi önemli pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir.” dedi.
HAVADA YOLCU TRAFİĞİ ARTTI
Havacılık sektöründe hem yolcuların hem de havayolu taşımacılarının haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle yeni dönem başlattıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:
“Uçak içerisinde taşkınlık yapıp kabin çalışanlarımıza zorluk çıkaranları, hatta hava araçlarına lazer tutulduğunu gördük.
Uçakta tütün ürünlerinin kullanılmasından havalimanlarında güvenlik taramasına direnç gösterenlere, hava araçlarına lazer tutulmasından haberleşme sistemlerine müdahale edenlere kadar havacılıkta güvenliği tehlikeye atan davranışlar için sert cezalar getirdik.
2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2024'te iç hatlarda 95 milyon 293 bin, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin yolcuya hizmet vererek, direkt transit yolcularla 230 milyonun üstüne çıkardık. Bunda THY'nin büyük katkısı vardır."
Toplam yolcu trafiğinin geçen yıl 2023'e göre yüzde 7,5 arttığını söyleyen Uraloğlu, uçak trafiğinde de yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581 rakamına ulaştıklarını bildirdi.
İSTANBUL HAVALİMANI, AVRUPA’DA BİR İLKE İMZA ATACAK
İstanbul Havalimanı’na Avrupa’da ilk kez uygulanacak 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı sağlayacak Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları uygulamasını 17 Nisan’da hizmete alacaklarını açıklayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı daha çok uçuş operasyonu gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliğini sürdürmeye devam edecektir. Tüm etapları tamamlandığında 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak İstanbul Havalimanı'mız ile Türk Hava Yolları da dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla başarılı serüvenini sürdürecektir.
Aslında THY'nin bugünkü dünyada 1 numara olma iddiasının altında tam başarı hikayesi yatıyor. Cumhuriyet'in gençlik yıllarında, 1933'teki ilk ticari uçuşuyla gökyüzüne adını yazdıran Türk Hava Yolları, 92 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin gururu olmuştur. Neredeyse bir asra dayanan bilgi birikimi, modern altyapısı ve 492 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. Kıtalararası yolculukların haritasını yeniden çizmek için Avrupa ve Orta Doğu'nun devleriyle, köklü havayolu şirketleriyle gökyüzünde destansı mücadele veriyor. Kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için kıyasıya rekabet ediyor.”
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