Türk heyeti İsveç'e gidiyor

Türk heyeti, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için verdiği taahhütleri görüşmek için İsveç'e gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yer aldığı heyetin katılacağı toplantılarda İsveç ve Finlandiya'nın attıkları ve atmayı taahhüt ettikleri adımlar gözden geçirilecek.

Toplantıda başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü üyelerinin iadesi, örgüt faaliyetlerinin sınırlandırılması gibi konu başlıkları ele alınacak.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına terör örgütü propagandası görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtılmış, olayın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi dile getirilmişti.