Türk heyeti İsveç'e gidiyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'ye verdiği taahhütler, 3 ülke heyetlerinin bugün Stokholm'de gerçekleştireceği toplantıyla masaya yatırılacak.

Türk heyeti İsveç'e gidiyor

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Türk heyeti,  ve 'nın üyelikleri için verdiği taahhütleri görüşmek için İsveç'e gidiyor. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yer aldığı heyetin katılacağı toplantılarda İsveç ve Finlandiya'nın attıkları ve atmayı taahhüt ettikleri adımlar gözden geçirilecek.

Toplantıda başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü üyelerinin iadesi, örgüt faaliyetlerinin sınırlandırılması gibi konu başlıkları ele alınacak.

Geçtiğimiz hafta 'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına terör örgütü propagandası görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtılmış, olayın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin tepkisi dile getirilmişti.

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