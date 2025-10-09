Türk İHA’sı Akdeniz’de ay-yıldız çizdi

Gazze'de Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Gazze'de kalıcı barışa giden sürecin ilk aşamasının tamamlanmasında Türkiye büyük bir rol oynadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun çabalarından dolayı teşekkür etti. Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen olayla ilgilendi, Hamas'la bağlantı kurdu" ifadelerini kulllandı.



Tarihi ateşkesin duyurulmasının ardından Türk İHA'sı Akdeniz'in uluslararası sularında uçarak ay-yıldız şeklinde rota çizdi.

Radar görüntülerine yansıyan uçuş, ilgi gördü. GOLGE63 çağrı işaretini kullanan İHA, Kuzey Kıbrıs'ın doğusundan Akdeniz'in uluslararası hava sahasına girdi. İsrail açıklarına gelen İHA, keşif görevini yaparken, Türk bayrağı rotası izledi.



ÇAĞRI İŞARETLERİ AÇIK UÇTULAR

Sumud Filosu, Gazze açıklarına ilerlerken VATOZ çağrı işaretlerini kullanan Türk İHA'ları Gazze açıklarında, uluslararası hava sahasında 24 saat görev yaptı. İHA'lar, çağrı işaretleri açık olarak, filonun üzerinde düzenli görüntü sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İsrail askerlerinin Sumud Filosu'na yönelik, dünyanın tepkisini çeken saldırısını İHA'lar sayesinde takip ettiğini söylemişti.

Uçuş takip uygulamalarında izlenen Türk İHA'ları, Sumud Filosu'nu sürekli izledi, VATOZ çağrı işaretiyle yaklaşık 9 bin metreden uçuş yapan İHA'ların, 24 saat kesintisiz görev yaptığı görülüyordu.