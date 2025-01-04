Türk: İki veya üçüncü ziyaretten sonra silah bırakma çağrısı gelebilir

Türk, Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "İyi bir görüşme oldu. Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" yanıtını veren Türk, şu açıklamayı yaptı:

"Toplumun da hepimizin de buna ihtiyacı var. Yıllarca acılar çekildi. Türk halkı da Kürt halkı da. Dünyaya baktığımızda Ortadoğu’ya baktığımızda; nasıl Malazgirt’te başlayan Türk-Kürt ittifakı varsa aslında bugün de çok geçerli. Süreç bunu bize anlatıyor. Ortadoğu bataklığında aslında -bir bütün olarak söylüyorum sadece Kürtler için söylemiyorum- tehlikelerle dolu bir süreç yaşanıyor. Bunu iç dinamiklerimizle oturarak konuşmak gerekiyor. Bu konuda da mutabıkız. Çünkü bu durumu kaşıyacak çok kuvvet var. Herkes çıkar ortaya."