Türk: İki veya üçüncü ziyaretten sonra silah bırakma çağrısı gelebilir
İmralı'ya giden DEM Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in siyasi partilerle görüşmelerine katılan Ahmet Türk, terör örgütünün silah bırakabileceğini söyledi. Türk, "Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle." dedi. Genel affa ilişkin soruyu yanıtlayan Türk, "Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş." açıklamasını da yaptı.
Türk, Nefes Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "İyi bir görüşme oldu. Aslında insanlar, sanki hazırlanmış bir konu var ve bunun üzerine konuşulduğunu düşünüyor. Öyle değil. Bir başlangıçtır bu" yanıtını veren Türk, şu açıklamayı yaptı:
"Toplumun da hepimizin de buna ihtiyacı var. Yıllarca acılar çekildi. Türk halkı da Kürt halkı da. Dünyaya baktığımızda Ortadoğu’ya baktığımızda; nasıl Malazgirt’te başlayan Türk-Kürt ittifakı varsa aslında bugün de çok geçerli. Süreç bunu bize anlatıyor. Ortadoğu bataklığında aslında -bir bütün olarak söylüyorum sadece Kürtler için söylemiyorum- tehlikelerle dolu bir süreç yaşanıyor. Bunu iç dinamiklerimizle oturarak konuşmak gerekiyor. Bu konuda da mutabıkız. Çünkü bu durumu kaşıyacak çok kuvvet var. Herkes çıkar ortaya."
"BAHÇELİ ÇOK OLUMLUYDU"
Bahçeli'nin konuya bakışını, "Bahçeli’nin tavrı çok olumluydu, gerçekten saygılı ve samimi olduğunu görüyorsunuz. Genel bir sohbetti." sözleriyle yorumlayan Türk, örgütün silah bırakma konusundaki kararını ise şöyle yorumladı:
"Daha önce açıklandı bu konular. Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor."
GENEL AF KONUSU
Türk, Öcalan'ın görüŞmesinde genel af gibi konuların gündeme gelmediğine ilişkin de şöyle konuştu:
"Bunlar spekülasyon. Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş. Suriye, Türkiye’deki gelişmeler, emperyalizmin Ortadoğu’yu ele geçirme çabası… Bunlar gündeme gelmiş Öcalan’la yapılan görüşmede de. Bunlara karşı ne yapmak gerekiyor? Kendi meselemizi kendimiz çözmemiz gerekiyor düşüncesi konuşulmuş. Başkası müdahil olmasın. Öcalan da ‘bu iç mesele’ diyor ve parlamentonun çözmesi gerektiğini anlatıyor. Görüşmeyi yapan arkadaşların verdiği bilgiler ama fazlasını söyleyemem."
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