TÜRK-İŞ'ten YÖK'ün "İşçi, memurun amiri olamaz" kararına tepki

YÖK; üniversitelere gönderdiği yazıyla işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların amiri olamayacağı yönünde görüş bildirdi.

Karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, yazılı açıklamasında "Emeğin statüsü olmaz." dedi.

"YÖK'ÜN BU YÖNDE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ EŞİTLİĞE AYKIRI"

Alemdar "İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir." ifadesini kullandı.

YÖK’ün yazısında ortaya konan yaklaşımın hukuki bir geçerliliği olmadığını belirten Alemdar, "Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır." eleştirisi yaptı.

Tüm yasal yolların kullanılacağını söyleyen Alemdar, "Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı'na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

