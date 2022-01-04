Türk kadınlarına hakaret eden iki Suriyeli hakkında karar

Sosyal medyada Türk kadınlarına hakaret eden Suriye uyruklu iki kişi yakalandı. Zanlıların sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği bildirildi.

Haberler - DHA 04.01.2022 - 13:39

Türk kadınlarına hakaret eden iki Suriyeli hakkında karar

Sosyal medyadaki sözleri tepki çeken iki Suriyeli hakkında sınır dışı kararı verildi. 

uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınlarına hakaretlerde bulundu.

Görüştükleri kişinin 'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.'yı İzmir'de, K.S.A.'yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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