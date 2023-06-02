Türk Kızılay 2023 kurban vekalet bedellerini belirledi  (Diyanet ve Kızılay kurban kesim bedeli ne kadar oldu?)

Kızılay, Kurban Modeli ile kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesildiğini belirten Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şu bilgileri verdi:



"İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. Bu model sayesinde Kurban Bayramı'nın sadece birkaç günlük bir kutlama olmaktan çıkıp yıl boyu süren bir bereket dönemine dönüştürüldü. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen kesimler sonrasında elde edilen kurban paylarından kavurma konservesi yapılacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek için herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."



Kurban kampanyası kapsamında, ayrıca yurt dışında delegasyonların bulunduğu ve insani krizlerin yaşandığı Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler başta olmak üzere, 22 ülkede kurban kesimleri yapılacak. Kızılay, yurt dışı için vekaletleri alınan kurbanların kesim işlemlerinin ardından hazırlayacağı kurban paylarını anlık olarak uzmanları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.



Kurban vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyenler, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığı aracılığıyla, www.kizilay.org.tr internet adresinden, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından veya ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden destek alabilecek.