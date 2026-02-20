Türk Kızılay, Gazze'ye 21'inci İyilik Gemisi'ni yola çıkardı

7 Ekim 2023’ten bu yana İyilik Gemileri aracılığıyla Gazze’ye yaklaşık 22 bin ton insani yardım malzemesi gönderen Türk Kızılay, bu sevkiyatla bölgeye şimdiye kadarki en kapsamlı yardımlarından birini ulaştırmış olacak. Üç gün sürecek yolculuğun ardından Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşması planlanan gemideki yardımlar, Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı’na sevk edilecek.

“GAZZE'DEKİ AŞEVİMİZİN KAPASİTESİNİ İKİ KATINA ÇIKARDIK”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mersin Limanı’ndaki gemi uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülkelerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gazze’de ateşkes sonrasında hem acil müdahale hem de iyileştirme dönemine yönelik yardım planlarımızı hayata geçirdik. 7 Ekim 2023’ten bu yana AFAD koordinasyonunda İyilik Gemilerimizle bölgeye desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bugün de Ramazan ayının ilk gününde, bugüne kadar yola çıkarılan en büyük İyilik Gemilerinden biri olan 21’inci İyilik Gemimizi uğurluyoruz. Kızılay olarak yaklaşık 3.300 ton insani yardımı; gıda, giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemeleriyle birlikte Gazze halkına ulaştırıyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık yardımlarını kapsayacak şekilde 107 milyon TL tutarında destekle Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze’de ilk günden beri faaliyet gösteren aşevimizde günlük sıcak yemek kapasitemizi 60 bin kişiye çıkararak iftar ve sahurda desteğimizi büyütecek, toplamda 1 milyon 800 bin kişilik iftarlık desteği sunacağız. Halkımızın desteğiyle her zaman olduğu gibi Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”

Genel Başkan Yılmaz, yardım gemisinin aynı zamanda güçlü bir dayanışmanın sembolü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kalyon Vakfı ile Kalyon Kültür’de gerçekleştirdiğimiz “Kalanlar” Filistin Sergisi, dayanışmayı ve umudu büyüten bir iyilik hareketine dönüştü. Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen “Filistin’e Nefes Kampanyası”, toplumun farklı kesimlerini iyilikte buluşturan örnek bir model oldu. Kampanya kapsamında Kalyon Vakfı, sergiyi ziyaret eden her bir ziyaretçinin bağışına katkı sağlayarak bu iyilik zincirini büyüttü. Ziyaretçilerin bireysel katkılarıyla oluşan destek, bugün uğurladığımız yardımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu anlamlı kampanyaya öncülük eden Reyhan Kalyoncu’ya ve Kalyon Vakfı’na teşekkürlerimi özellikle ifade etmek isterim.”