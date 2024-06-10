Türk Kızılay, kurban etinden günde 50 bin kişiye yemekle ulaştırıyor

Türk Kızılay’ı tarafından Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık etlerin dağıtımı gerçekleştikten sonra kalan kısmını konservelerde muhafaza eden insani yardım kuruluşu, Türkiye genelindeki 41 aşevinde etleri yemeklerde kullanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kızılay, hijyenik şartlarda kesilen kurbanlardan elde edilen uzun ömürlü kavurma konserveleriyle hem gıda yardımları hem de aşevlerinde hazırladığı yemeklerle ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ortak oluyor. Kızılay’ın aşevlerinde kavurma konserveleri kullanılarak yapılan meftune (Diyarbakır), kazan kebabı (Konya), Arap tava (Kahramanmaraş) gibi farklı bölgelere özgü yöresel yemekler de bulunuyor.

Osmanlı mutfağı mirası, coğrafi işaretli meftune yemeği ise Diyarbakır Aşevi menüsünün en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Diyarbakır Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Demirel, “Kurban Bayramı’nı Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye kampanyamız çerçevesinde Türk Kızılay’ına bağışlanan kurban etlerimiz, Et ve Süt Kurumu’nda konservelendikten sonra yıl boyunca 41 ildeki aşevlerinden biri olan Diyarbakır’da da her gün ihtiyaç sahibi bin 100 aileye sefer taslarında götürülmek üzere yemeklerde pişiriliyor. Bu çerçevede yüzde 10’a yakın eti aşevlerinde yemeklere koyularak pişiriyoruz” dedi.