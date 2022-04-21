Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu yakalandı

İstanbul'da Türk lirasını aşağılamak amacıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmek üzere hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haberler - DHA 21.04.2022 - 15:53 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 15:55

Türk lirası ile dalga geçen Pakistan uyruklu yakalandı

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'da çektiği videolarda Türk lirasını aşağılayan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Türk Lirası ile aşağılayıcı bir üslupla video çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen F.E. adlı şüpheli, 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa'da yakalandı.

Şüphelinin 'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilirken, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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