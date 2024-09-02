Türk lirası ve altın hesaplarının dönüşümü hakkında tebliğ

Türk lirası ve altın mevduat ve katılım hesaplarının dönüşümünün desteklenme hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk lirası ve altın hesaplarının dönüşümü hakkında tebliğ

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerin 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

ALTIN HESAPLARINDAN DÖNÜŞÜM

hesaplarında dönüşüm ise, yurt içi gerçek kişilerde 31 Ağustos 2024, yurt içi tüzel kişilerde ise 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

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