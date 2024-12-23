Türk medya devi satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Ciner Yayın Holding el değiştirdi.



Açıklama Habertürk’ün internet sitesinden yapıldı.



Yapılan açıklamada, Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmesine dair sözleşme imzalandığı belirtildi.

"MEDYA YATIRIMLARINI SONLANDIRMAYA KARAR VERİLDİ"



Park Grubu’nun açıklamasında, “Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.” denildi.

"PARK GRUBU'NA TEŞEKKÜR EDERİZ"



Konu ile ilgili Can Grubu’ndan yapılan açıklama da ise, “Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

CİNER YAYIN HOLDİNG BÜNYESİNDE HANGİ KANALLAR VAR?



Ciner Yayın Holding, 2007 yılında kuruldu.



Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyor.