Türk mutfağı zirvesi: "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılışına yoğun ilgi

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programı düzenlendi.



Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ve yabancı ülke temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl 4'üncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Nevşehir'in vadileri ve peri bacalarıyla adeta bir masallar diyarı olduğunu belirterek, kentin, bereketli topraklarıyla tarımın, büyüleyici doğasıyla da turizmin can damarı olduğunu söyledi.



Nevşehir'in gastronominin de önemli duraklarından biri olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, gelenekselleşen Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

"GASTRO DİPLOMASİ ALANINDA BÜYÜK BİR GÜCE SAHİBİZ"



Emine Erdoğan, "Türk mutfağı, dünya için halihazırda güçlü bir cazibe merkezidir. Gastronomi duraklarımız, önemli birer turizm motivasyonudur. Gastro-diplomasi alanında büyük bir güce sahibiz." ifadelerini kullandı.