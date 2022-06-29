Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram'dan açıklama

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, tepki çeken etkinliğin ardından açıklama yaptı.



Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun, genel merkez tarafından 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığı açıklandı.

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram bu karara ilişkin bir açıklama yaptı. Kendisine sosyal medyada paylaşılan yazı haricinde kendisine herhangi özel bir gerekçe sunulmadığını söyledi.

''TARAFIMA İLETİŞMİŞ KARAR YOK''

Bu tarz kararların sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler olmadığını da belirten Bayram, kendisine iletilmiş herhangi bir kararın olmadığını da açıkladı.

''İZİN ALMA PRENSİBİ YOK''

Bayram, ''Türk Ocaklarının tarihi boyunca etkinlikleri genel merkeze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yoktur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz, dolayısıyla izin alınacak bir durum yok'' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz pazartesi günü Fatih ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti.

Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılmıştı.

BAHÇELİ'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Söz konusu programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki göstermişti.



Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları Sempozyumu'nda ne işi var? Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Adı ve unvanı da tertemiz ülkü erlerinin inancıyla, şehit ve gazilerimizin kahramanlığıyla bayraklaşan Ülkü Ocaklarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK OCAKLARI'NDAN YANIT GELMİŞTİ

Türk Ocakları Genel Merkezi ise yayımladığı mesaj ile MHP lideri Bahçeli'ye yanıt vermiş; ''Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur'' demişti.