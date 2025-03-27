Türk öğrenciye ABD'de gözaltı: İftara giderken kelepçelendi

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı. Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi. Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.



Açıklamada, "Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk'ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti." ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin "bir hak değil, özel izin olduğu" kaydedilerek, Öztürk'ün yaptığı iddia edilen söz konusu faaliyetlerin bu vizenin sonlandırılması için gerekçe oluşturduğu belirtildi.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.



Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'TAN GAZZE PROTESTOLARINI ENGELLEME ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini açıklamıştı.

