Türk öğrenciye İsveçli profesörden NATO ayrımcılığı

İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Fatma Zehra S. Erasmus başvurusu için İsveç'teki Stockholm Üniversitesi'ni seçti.

Kurumdaki öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Per Carlbring ile temasa geçen Fatma Zehra, resmi başvuru yapmak isterken beklemediği bir cevapla karşılaştı.

3. sınıf öğrencisi Zehra yaşadığı haksızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmadı. Kendisinden sadece sözlü olarak özür dilendi ancak akademisyen hakkında işlem yapıldığına yönelik bir belge paylaşılmadı.



BAŞKA BİR PROFESÖRÜN ONAYIYLA PROGRAMA KABUL EDİLDİ

Fatma Zehra aynı üniversitede başka bir profesörün onay vermesiyle Erasmus programına kabul edildi.



Fatma Zehra S, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir kampüsünde staj başvuru süreci ve sonrasında yaşadıklarına dair yaptığı açıklamada, Erasmus+ stajına başvuru yapıldığında İngilizce sınavına girildiğini ve ortalamanın hesaplandığını söyledi.



Bir akademisyenden ya da projeden kabul alınması halinde staja başlanabildiğini belirten Fatma Zehra S, "Benim kişisel olarak başvuru yapmam gerekiyordu o yüzden şahsın projesine başvurdum. Kendimi anlatan CV ile gayet kibar bir giriş yaparak mail attım." dedi.

SİYASİ GEREKÇE ÖNE SÜRDÜ



Başvuru sonucuna beklemediği bir yanıtın geldiğini aktaran Fatma Zehra S, şöyle devam etti:



"Kendisi beni kabul etmeyi çok istediğini ancak Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etmemesi sebebiyle beni kabul edemeyeceğini söyledi. Ben bir daha bu kişiyle iletişime geçmedim. Belirli prosedürlerle şikayet dilekçesi hazırladım. Şikayet dilekçemi okulda gerekli yerlere iletmemim ardından şikayetimi işleme aldıklarını söylediler.



Departmanın başındaki kişi benden özür diledi ve şahısla konuştuğunu söyledi. Ancak ben hangi somut adımların atılacağını sordum. Dönüş yapmadılar. Daha sonra 'Bir aksiyon alıyoruz gerekli işlemler başladı.' dediler. Üniversiteye, bana bir kanıt sunmanızı, belgelemenizi ve bu şahıstan resmi bir özür bekliyorum dediğimde, bir cevap alamadım. Hala bir özür dilenmedi."

Fatma Zehra S, başvurusunun Prof. Carlbring tarafından reddedilmesinin ardından başka bir akademisyene de başvuru yaptığını ifade ederek, "Üniversitedeki başka bir profesör beni kabul etti. Bu süreçte çok destek gördüm. İnsanlar çok moral verdi. Bu beni mutlu etti. İnsanların bu tarz haksızlıklara karşı duruşunun çok sert olduğunu görmüş oldum. Bu beni çok mutlu etti diyebilirim." dedi.

ÜNİVERSİTEDEN DE TEPKİ GELDİ



İbn Haldun Üniversitesinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, Fatma Zehra S.'nin, Erasmus+ tarafından seçtiği bir okula 2023 yazında staj yapmaya hak kazanarak İsveç'teki Stokholm Üniversitesine başvuru yaptığı anımsatıldı.



Stokholm Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Per Carlbring'in, "Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engelliyor." diyerek, öğrencileri Fatma Zehra S'nin başvurusunu reddettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu tutum kabul edilemez. İlim yuvası üniversitelerin, siyasi olayların dışında eğitim ve araştırmaya odaklanarak kapsayıcı bir tavır sergilemeleri beklenir. Stokholm Üniversitesi tarafından öğrencimizden özür dilense de bu çirkin tavrı sergileyen akademisyen Carlbrin ile ilgili bir yaptırım hala söz konusu değildir. Ayrıca Türkiye'den başvuru yapacak diğer öğrencilerin benzer tutumla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınması zaruridir. İbn Haldun Üniversitesi olarak süreçle ilgili öğrencimiz Fatma Zehra'nın yanındayız ve gelişmeleri yakından takip ederek üzerimize düşen bütün adımların atılacağını belirtmek isteriz."