Türk organizatör hakkında 7 yıl hapis istendi (Sırp sevgili şikayetçi oldu)

Organizatör Çağrı T. hakkında, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan iddianame düzenlendi. Şikayetçi, Çağrı T.'nin Sırp sevgilisi Tanja Dukiç.

191212-tanja-dukiç.jpg

Sırp model Tanja Dukiç, 2 yıl birlikte yaşadığı organizatör Türk sevgilisi Çağrı T.'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, soruşturma sonunda Çağrı T. hakkında iddianame hazırladı.

Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre iddianamede, "Kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği" vurgulandı.

Dukiç, iddianamede yer alan ifadesinde, "Beni tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Kulağımdan kan geldi, vahşice beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Beni öldüreceğini söyledi. Odaya beni kilitleyerek kaçmami engelledi" dedi. Şüpheli Çağrı T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, Dukiç'e şiddet uygulayan Çağrı T. hakkında, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek Çağrı T. hakkında dava açtı. Çağrı T.'nin 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...