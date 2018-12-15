Kanada Simon Frazer Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Ramazan Gençay'dan, EAFIT Üniversitesi’nde bir konuşma için ziyaret ettiği Kolombiya'nın Medellin kentinde 6 Aralık tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Eşi Carole Gençay, Facebook hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Kanada Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu yazdı. Eşinin ilaçlarının yanında olmadığını belirtti, başına kötü birşey gelmiş bileceğini, cinayet ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Gençay, Simon Fraser Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde öğretim üyesi ve üniversitenin internet sitesine göre Kolombiya'ya seminer vermek için gitti.

Kolombiya Haber Ajansı, Gençay'ın en son 6 Aralık'ta kalabalık bir yerde güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini duyurdu.