Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşıma gözaltı

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Antalya’da yaşayan O.K. isimli kişi, hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, O.K.’nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın çalışması sonrası Antalya polisi tarafından yakalandığını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, “Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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