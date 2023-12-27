Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşımlara 3 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan ve şehit ailelerini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, bu soruşturmalarda 3 kişinin tutuklandığı bilgisini verirken, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşımlara 3 tutuklama
Arşiv

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik mensupları ile şehitlere ilişkin hakaret içerikli paylaşımlara yönelik başlatılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç, 29 ilde başlatılan soruşturmalarda, 202 şüphelinin bulunduğunu açıkladı. Soruşturmalarda, 125 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Tunç, 3 kişinin tutuklandığı bilgisini verdi.

39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, “Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...