Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşımlara 3 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik mensupları ile şehitlere ilişkin hakaret içerikli paylaşımlara yönelik başlatılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.



Bakan Tunç, 29 ilde başlatılan soruşturmalarda, 202 şüphelinin bulunduğunu açıkladı. Soruşturmalarda, 125 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Tunç, 3 kişinin tutuklandığı bilgisini verdi.



39 şüpheli hakkında yakalama işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, “Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.” dedi.