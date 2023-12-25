Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma (1 kişi tutuklandı, çok sayıda hesap inceleniyor)

Irak’ın kuzeyindeki terör saldırılarının ardından, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerini hedef alanlara yönelik soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında çok sayıda hesap inceleme altına alındı. Bu hesapların büyük bölümünün yurt dışından yönetildiği tespit edildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da yaşadığı belirlenen O.K. ile Bakırköy’de sosyal medyada paylaşmak üzere video çektikleri sırada güvenlik güçlerine hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G.’nin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltındaki isimlerden B.T. ve S.Y.G., tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA HESAP MERCEK ALTINDA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan çok sayıda hesabın inceleme altına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, bu hesapların büyük bölümünün yurt dışından yönetildiğini belirtti.



Bakan Tunç, şu ana kadar Türkiye genelindeki operasyonlarda 1 kişinin tutuklandığı bilgisini verirken, 2 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.