Türk şirketlerden Dubai çıkarması

Yapı ve inşaat malzemeleri sektörünün kalbi bugünlerde Dubai’de atıyor.



Sektörün en önemli buluşmalarından biri kabul edilen "The Big 5" adlı fuar, dünyanın dört bir yanından yoğun katılımla başladı.



Dubai'de gerçekleşen fuar, yapı ve inşaat sektöründeki en yeni modellerin de ilk kez sergilendiği yer oldu.



Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde başlayan yeni dönem nedeniyle fuar, Türkiye üreticisi için bu yıl ayrı bir öneme sahip bulunuyor.



Türk yapı-inşaat malzemeleri firmaları Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yaptı. Fuara 230 Türk firması katıldı.



"TÜRKİYE EN BÜYÜK FUAR ÇADIRINA SAHİP"

"The Big 5" Başkan Vekili Josine Heijmans, en büyük fuar çadırına sahip ülkenin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Pek çok ülkeden çok fazla temsilci var. Ama özellikle Türkiye en büyük fuar çadırına sahip bulunuyor. Bu bölgede ticaret açısından çok büyük fırsatlar var. Halihazırda 6 trilyon dolarlık proje devam ederken 3 trilyon dolarlık da yeni projenin yürürlüğe girmesini bekliyoruz."



Expotim Genel Müdürü Çağatay Erşahin ise türk firmaların fuara çıkarma yaptığını belirterek katılan firmaların Afrika ve Ortadoğu'dan çok ciddi iş potansiyellerine ulaşabileceğini belirtti.



"YAKIN COĞRAFYALARDA ÇOK ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMiB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Adil Pelister, yapı endüstrisi için çok önemli bir fuar olduğunu işaret etti.



Pelister, firmaların tanıtımı ve ürünlerinin ihracatı için önemli bir etkinlik olduğunu paylaşarak yakın coğrafyalarda çok önemli fırsatlar olduğunu söyledi.



İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Mehmet Şanal, fuar hakkında, "Siyasi politik nedenlerden dolayı bir takım durgunluklar söz konusuydu ama artık bunları aştık. İhracat potansiyelimizi artırmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

