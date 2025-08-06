Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: "Ani ölüm riski var"

27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında, avukatı tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, bilim kurulu raporu oluşturulması kararı alındı.

TTB, ön değerlendirme açıklaması yaptı. O açıklamada Barım'ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.