Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: "Ani ölüm riski var"

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: "Ani ölüm riski var"

27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında, avukatı tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, bilim kurulu raporu oluşturulması kararı alındı.

TTB, ön değerlendirme açıklaması yaptı. O açıklamada Barım'ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.

Ayşe Barım davasında ara karar

Ayşe Barım davasında ara karar

Haberi Görüntüle

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ayşe Barım, "Cebir ve şiddet kullanarak Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanıyor.

Barım hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı?

Ayşe Barım olayı nedir? Bugüne kadar Ayşe Barım olayında neler yaşandı?

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Ayşe Barım
  • Ayşe Barım Soruşturması
  • Gezi Parkı Soruşturması
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...