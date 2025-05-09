Türk taksiciyi döven İngiliz basına da saldırdı

Türk taksici Kadir Biçer'i 25 Nisan'da hastanelik eden İngiliz Ross Kitchen, tutuklanmasına neden olan saldırgan hareketlerine rağmen, Türk basınını suçlamaya başladı.

Kitchen, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk'te Kadir Biçer isimli taksicinin aracına bindi. Taksi, İstanbul Havalimanı'ndan Kitchen'ı Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

Kamera kayıtlarına göre Biçer, bir süre sonra Kitchen'in saldırısına uğradı.

Biçer, aynı yolda giden bir başka taksici tarafından yol kenarında ağır yaralı bulundu. Biçer, saldırıyı anlatırken, İngiliz yolcunun Taksim'de bir adrese gitmek istediğini, yola çıktıklarını ve yolcunun ellerini bir anda gözüne sokmaya başladığını, ardından da ısırıp öptüğünü söyledi. Biçer. saldırıyı anlatırken, "Ben boksörüm' dedi. Niye böyle hareketler yaptığını sordum. Gözlerimi yırtmaya çalıştı." dedi.

Gözleri ve burnundan ağır darbe alan Biçer, uzun süre hastaneye tedavi gördü, kendisini "boksör" olarak tanıttığı belirtilen Kitchen ise tutuklandı.



BASINI HEDEF ALDI, TAZMİNAT İSTEDİ

Kitchen, İngiltere'deki işinden kovulunca, Türk basınını hedef aldı. Kendisine Türkiye'den bir hukuk firması da bulan İngiliz saldırgan, kelime oyunları yaparak, Türk taksiciyi hastanelik etmesini gizlemeye çalışıyor. Kitchen, mahkemeye başvurarak Türk basınından tazminat istedi.



Taksiyiciye neden saldırdığını, neden hastanelik ettiğini izah edemeyen sanık Kitchen, dava dilekçesinde, önce "Hali hazırda İngiltere’de ikamet etmekte olup, evli ve İngiltere'de TK E. unvanlı şirkette asansör teknisyeni olarak sigortalı çalışmaktadır." iddiasına yer verdi, dilekçenin sonunda ise işten kovulduğunu anlattı.

İddiasına göre Kitchen, "Birçok üniversite bölümü bitirmiş, uzun yıllardır İngiltere’nin önde gelen ve saygın şirketlerinde görev almış, mesleki alanda başarılı bir kariyer inşa etmiş, topluma ve çalışma hayatına katkılarıyla tanınan bir kişi."

Ross Kitchen'ın dava dilekçesinde, taksiciyi hastanelik etmesi, "Yaşamında saygınlığıyla bilinen bir bireydir. Türkiye'ye evlenen arkadaşının düğününe katılmak amacıyla gelen Müvekkil Ross Kitchen, 25 Nisan Günü İstanbul'daki Hava Limanı'ndan taksiye binmiş olup taksi sürücüsü ile aralarında yaşanan tartışma sonucunda tutuklanmıştır." denilerek geçiştirildi. Kitchen'in aile babası bir şoförü öpmeye kalkışması ve ardından araçtan inerek ağır şekilde yaralaması, dilekçede dikkatten kaçırıldı.