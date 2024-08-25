Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 85 yaşında hayata veda etti.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel vefat etti

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu İlgürel için Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

İlgürel'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

TTK'nin İlgürel'in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Kurumumuzun Şeref Üyelerinden Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

OSMANLI TARİHİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde eğitim gören İlgürel, 1965'te üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı.

1970'te doktora tezini tamamlayan İlgürel, 1976’da Abaza Hasan Paşa İsyanı başlıklı teziyle doçent oldu.

1982'de profesörlüğe yükselen İlgürel, aynı yıl açılan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kurucu bölüm başkanı oldu. Pek çok kıymetli tarihçinin yetişmesinde katkısı olan İlgürel, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yaptı, birçok makale ve bildiri kaleme aldı.

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