Türk Telekom'un çeyrek final maçı tarafsız sahada oynanacak
12.03.2026 17:43
Anadolu Ajansı
Çeyrek final karşılaşması tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımı ile yapacağı karşılaşma Sırbistan'da tarafsız sahada oynanacak.
Başkent ekibi Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalde İsrail temsilcisi Hapoel Midtown Jerusalem ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçı, başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda yapılacak.
Başkent ekibi, yarı finale çıkma mücadelesinde Hapoel Midtown Jerusalem ile 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.