Türk TIR şoförü yardım bekliyor: 40 gündür yoğun bakımda
Hataylı TIR şoförü Yılmaz Eker, yük götürdüğü Belarus'ta aracındaki arızayı gidermek isterken TIR'dan düşüp yaralandı. Eker, 40 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Ailesi, Yılmaz Eker'in Türkiye'ye getirilmesi için yardım istiyor.
Belarus'ta kaza geçiren Türk TIR şoförü, 40 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.
Reyhanlı'da yaşayan TIR şoförü Yılmaz Eker, Belerus'a yük götürdü.
Yoldayken TIR'da meydana gelen arızayı kendi imkanlarıyla gidermek isteyen Eker, aracının üstüne çıktı.
Eker, tamir sırasında aracın üstünden düşerek yaralandı.
Eker, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Belarus Brest Klinik Bölge Hastanesi'ne götürüldü.
40 GÜNDÜR BİLİNCİ KAPALI
40 gündür bilinci kapalı halde yoğun bakımda tedavisi süren Eker'in Hatay'da yaşayan ağabeyi Cevdet Eker, kardeşinin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.
Cevdet Eker, "Bilinci kapalı olan kardeşimin tedavisinin Türkiye'ye yapılması için bir an önce Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz." dedi.
"TÜRK HEKİMLER TEDAVİ ETSİN"
Kardeşinin Türk hekimleri tarafından tedavi edilmesini istediklerini belirten Eker, "Bir ambulans uçakla götürülmesi istendi. Ama imkanımız yok. Yetililere bildirdik. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na ilettik, cevap, ilgi ve alaka bekliyoruz." diye konuştu.
