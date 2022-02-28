Türk vatandaşlarına trenle tahliye

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev ve Harkov'daki vatandaşların tahliyesi için Romanya'ya tren seferi düzenleneceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin sosyal medyada hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir" denildi.

Vatandaşlardan sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine dikkat ederek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları istendi.

HARKOV’DAN KALKACAK TREN 15.00’TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00’da kalkacağını duyurarak şu bilgileri verdi:

"Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."

