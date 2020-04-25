Türk vatandaşlarının corona virüs tahliyesi sürüyor

Fas'tan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle tahliye edilen 277 Türk vatandaşı, Aksaray'daki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 277 Türk vatandaşını taşıyan THY'nin "Heybeliada" uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 14 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.



İTALYA'DAN GETİRİLEN 194 TÜRK VATANDAŞI KARAMAN'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ



Öte yandan, İtalya'da bulunan 194 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak da Konya Havalimanı'na indi.



Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak otobüslere bindirildi.



Gözlem altında tutulacakları Karaman'a getirilen 194 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirildi.



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