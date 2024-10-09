Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi başladı: Mersin'de karşılanacaklar

Gemilerden insani yardımların boşaltılacağını ve daha sonra Türk vatandaşlarının bindirileceği belirten büyükelçi, yolculuğun 12 saat kadar sürmesinin beklendiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile Lübnan'a 300 ton insani yardım malzemesi ulaştıran gemiler törenle karşılandı.

İsrail 'in Lübnan 'a yönelik hem havadan hem karadan saldırıları sürereken Türkiye dahil birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

GEMİLER 300 TON YARDIM GÖTÜRDÜ



Büyükelçi Ulusoy, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da İsrail'in son saldırılarının başkent Beyrut'u hedef aldığına işaret etti. Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.



Türkiye'den giden gemilerin 300 ton yardımla Lübnan'a ulaştığını belirten Beyrut büyükelçisi, şu bilgileri paylaştı:



"Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor."

SİVİLLER GEMİYE ALINMAYA BAŞLANDI



Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Lübnan'a insani yardım taşıdı. Yardımlar Beyrut Limanı'na indirildi ve sonrasında çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan siviller, tahliye işlemi için gemilere alınmaya başlandı.



Tahliye edilenler arasında yaşlılar, engelliler, bebekler ve çocuklar da yer aldı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, tahliye edilen sivilleri karşıladı.



Gemilere eşlik eden 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi ile tahliyeler Türkiye'ye yönlendirilecek. Tahliye edilen kişilerin sağlık kontrolleri gemilerde görevli doktorlar tarafından yapılacak. Ayrıca, farklı ülkelerin vatandaşları da Türkiye'nin yardımıyla tahliye edilecek.



Bu tür bir tahliye operasyonu, 2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı sırasında da gerçekleştirilmişti. O dönemde, Türkiye 1100'e yakın vatandaşını Beyrut'tan tahliye etmişti.



BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Deniz yoluyla tahliyelerin başladığı belirtilen açıklamada, "Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır" ifadesi yer aldı.



TAHLİYE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?



Tahliye süreci, konsolosluk çağrı merkeziyle temasa geçilmesiyle başlayacak. Türkiye'ye hava yoluyla intikal etmek isteyen vatandaşların ön kayıt başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) aracılığıyla gerçekleştirilecek.



Uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı gibi ayrıntılar, kayıt yaptıran vatandaşlarla bilahare paylaşılacak.



