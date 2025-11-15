Türk vatandaşlığı vaadiyle 664 bin lira dolandırdılar

Yalova’dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen Suriye uyruklu bir kişi, kendisine Türk vatandaşlığı verilmesini sağlayacaklarını ileri süren A.G. ve R.Y.'ye 664 bin lira değerinde altın ve döviz verdi.

Suriyeli kişi, dolandırıldığını fark edince polise ihbarda bulundu. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucu şüphelilerin izini sürerek kısa sürede kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden biri Erdemli’de diğeri de Mersin'de başka birini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Suriyeli kişiye ait altın ve döviz de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve R.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.