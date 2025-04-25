Türk ve Rus heyetleri İstanbul'da görüşmeye başladı

Rus haber ajansı RIA Novosti, Ortadoğu'daki duruma ilişkin Rus-Türk görüşmelerinin İstanbul'da başladığını duyurdu.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlık ederken, Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov temsil ediyor. İstişareler kapalı bir formatta gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı dün, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin görüşmelerde Suriye'deki durumu ve Ortadoğu çatışma bölgesini ele almayı planladıklarını bildirmişti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara bu hafta New York Times'a verdiği bir mülakatta Suriyeli yetkililerin Rusya ve Türkiye ile yeni anlaşmalar müzakere ettiğini söyledi.

Şara'nın yorumlarına göre görüşmeler askeri anlaşmalarla ilgili. Suriye tarafının daha önce Suriye ile diğer ülkeler arasında yapılan anlaşmaları iptal ettiğini söyledi.

Yeni anlaşmaların Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı.

