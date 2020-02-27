Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, ikinci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 18:10

27 IDLIB SERAKIB suriye.jpg

İlişkili Haberler

Hulusi Akar: İdlib'de istikrarın oluşması için elimizden geleni yapıyoruz

Hulusi Akar: İdlib'de istikrarın oluşması için elimizden geleni yapıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...