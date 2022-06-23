Türk ve Suudi gazeteciler toplantıda buluştu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın ziyareti geride kaldı.

Bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinin 2018’de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra sarsılan iki ülke ilişkilerinin eski günlerine dönebilmesi için önemliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayındaki Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yapılan iade-i ziyarette, siyasi ilişkilerden ekonomik işbirliğine kadar pek çok başlık ele alındı ve ortak bir açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler de iki ülke arasında basın alanında işbirliği yollarını değerlendirmek için buluştu.

Ankara'da bir otelde yapılan toplantıya Suudi Arabistan tarafından Resmi Haber Ajansı SPA Başkanı Fehad Hasan El Agran, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Osman Es-sani, Görsel ve İşitsel Kurum Müdürü Esra Asiri gibi isimlerin yanısıra pek çok Suudi köşe yazarı katıldı.



Türk tarafının katılımcıları arasında Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de vardı. Ayrıca çok sayıda özel televizyon ve gazetecilerin yöneticileri, Ankara temsilcileri ve editörleri de toplantıya katıldı.



Toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında medya alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı. Dijital medya, dizi üretimi ve geliştirilmesinin yanısıra, basın mensuplarının karşılıklı ziyaret imkanları ele alındı.



Sürecin devamı için her iki taraf da koordinatörler belirleyecek ve görüşmeler devam edecek.